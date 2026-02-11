Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Экономика
12:37, 11 февраля 2026Экономика

Введение полного НДС на иностранные товары предложили ускорить ради справедливости

Минпромторг предложил ввести полный НДС на иностранные товары уже с 2027 года
Дмитрий Воронин

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Минпромторг прорабатывает различные варианты создания более справедливых условий для российских и иностранных продавцов, заявил глава ведомства Антон Алиханов, которого цитирует «Интерфакс». Также он сообщил о продолжающейся работе над донастройкой системы трансграничной электронной торговли и выравнивания комиссий на маркетплейсах.

Как уточняет агентство, в министерстве выступают за введение полного НДС в 22 процента для зарубежных товаров уже с 1 января 2027 года. Таким образом, речь идет об ускоренных темпах по сравнению с январскими предложениями министерства финансов, предложившего постепенное повышение ставки налога на покупки иностранной продукции, которая, согласно законопроекту, должна достигнуть 20 процентов к 2030 году.

Минфин также счел возможным установить НДС на такие товары в 2027 году в размере 5 процентов, в 2028-м — 10 процентов, а в 2029-м — 15 процентов.

Глава ведомства Антон Силуанов в связи с инициативой ранее заявил о необходимости создания конкурентных условий между импортными и отечественными товарами легкой промышленности. Министр, в частности, указывал на практику приобретения товаров из иностранных стран, купленных на зарубежных маркетплейсах, сайтах магазинов, создающую «большой канал неконкурентной продукции».

