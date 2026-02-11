Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Звезде реалити-шоу удалят матку из-за рака

Участнице реалити-шоу 90 Day Fiancе Лиз Вудс удалят матку из-за рака яичника
Маргарита Щигарева

Фото: @e_92_marie

Бывшая участница популярного американского реалити-шоу «Виза невесты. Виза жениха» (90 Day Fiancе) Лиз Вудс сообщила, что ей удалят матку из-за рака. На публикацию звезды проекта обратило внимание издание US Magazine.

По словам Вудс, медики обнаружили у нее злокачественное новообразование в яичнике. «Я использую это время, чтобы побыть наедине с самыми близкими людьми. Следующий шаг — гистерэктомия», — написала она.

Уточняется, что о борьбе с онкологическим заболеванием Вудс рассказала в 2024 году. Звезда реалити-шоу тогда ответила на критику своей фигуры и заявила, что проходит химиотерапию. В декабре 2025 года она сообщила, что находится в ремиссии.

Ранее врач-онколог Дмитрий Романов предупредил россиян о виде рака, который маскируется за быстрой утомляемостью. По его словам, такое состояние может быть признаком злокачественной опухоли глаза.

