Звезде реалити-шоу удалят матку из-за рака

Участнице реалити-шоу 90 Day Fiancе Лиз Вудс удалят матку из-за рака яичника

Бывшая участница популярного американского реалити-шоу «Виза невесты. Виза жениха» (90 Day Fiancе) Лиз Вудс сообщила, что ей удалят матку из-за рака. На публикацию звезды проекта обратило внимание издание US Magazine.

По словам Вудс, медики обнаружили у нее злокачественное новообразование в яичнике. «Я использую это время, чтобы побыть наедине с самыми близкими людьми. Следующий шаг — гистерэктомия», — написала она.

Уточняется, что о борьбе с онкологическим заболеванием Вудс рассказала в 2024 году. Звезда реалити-шоу тогда ответила на критику своей фигуры и заявила, что проходит химиотерапию. В декабре 2025 года она сообщила, что находится в ремиссии.

