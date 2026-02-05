Россиян предупредили о маскирующемся за быстрой утомляемостью виде рака

Врач-онколог Романов заявил, что при раке глаза может быть быстрая утомляемость

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Дмитрий Романов предупредил россиян о виде рака, который маскируется за быстрой утомляемостью. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Специалист заявил, что чувство усталости, которое возникает даже после минимальных нагрузок, может быть при злокачественной опухоли глаза. Еще одним признаком, указывающим на этот вид рака, он назвал резкое снижение веса. «Часто люди даже радуются и говорят: "Я потерял семь-восемь килограммов за три месяца, ничего не делая!" Нет, в норме с организмом так быть не должно», — подчеркнул Романов.

Тех, кто обнаружил у себя эти симптомы, он призвал немедленно обращаться к врачу.

