Формулировку о понижении статуса русского языка в новой Конституции Казахстана утвердили

В опубликованном проекте Конституции Казахстана сохранен статус русского языка

Опубликованный проект Конституции Казахстана сохраняет формулировку о понижении статуса русского языка. Документ публикует агентство «Казинформ».

«В государственных организациях и органах местного самоуправления наряду с казахским официально употребляется русский язык», — сказано в девятой статье Конституции.

Предложенный проект Конституции будет вынесен на референдум со следующей формулировкой вопроса: «Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?». Референдум пройдет 15 марта 2026 года.

Ранее казахстанский политолог Данияр Ашимбаев заявил, что новая Конституция Казахстана понижает статус русского языка из-за смены формулировки в пункте о нем. До изменений в пункте употреблялось слово «наравне» вместо «наряду».

По словам политолога, власти Казахстана решили поменять одно слово, поскольку у них есть собственное видение о процессе нациестроительства и перспективах развития казахского языка.