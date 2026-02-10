В Казахстане рассказали о понижении статуса русского языка

Политолог Ашимбаев: Новая Конституция Казахстана понижает статус русского языка

Новая Конституция Казахстана понижает статус русского языка из-за смены формулировки в пункте о нем. Такое мнение высказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в статье «Языковой вопрос», которую он разместил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В проекте конституции упоминание официального статуса русского языка осталось, но вместо "наравне" с казахским решено было написать "наряду" с казахским. Несмотря на синонимичность обоих терминов, в основе первого лежит понятие "равный", а в основе второго — "рядом". На уровне символов это означает некоторое снижение статуса», — рассказал он.

По словам Ашимбаева, власти Казахстана решили поменять одно слово, поскольку у них есть собственное видение о процессе нациестроительства и перспективах развития казахского языка. Он также припомнил решение Конституционного совета в 1997 году, по которому формулировка «наравне» понимается так, что оба языка употребляются в равной степени.

30 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости принятия новой Конституции Казахстана вместо внесения поправок в действующую, образца 1995 года. Позже был представлен проект нового основного закона страны, состоящий из преамбулы, 11 разделов и 95 статей.

9 февраля заместитель председателя конституционного суда Казахстана Бакыт Нурмуханов сообщил, что формулировка о русском языке в новом проекте была изменена для обеспечения терминологической и семантической единообразности.