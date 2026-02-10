Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:59, 10 февраля 2026Бывший СССР

В Казахстане рассказали о понижении статуса русского языка

Политолог Ашимбаев: Новая Конституция Казахстана понижает статус русского языка
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Juan Ci / Shutterstock / Fotodom  

Новая Конституция Казахстана понижает статус русского языка из-за смены формулировки в пункте о нем. Такое мнение высказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в статье «Языковой вопрос», которую он разместил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В проекте конституции упоминание официального статуса русского языка осталось, но вместо "наравне" с казахским решено было написать "наряду" с казахским. Несмотря на синонимичность обоих терминов, в основе первого лежит понятие "равный", а в основе второго — "рядом". На уровне символов это означает некоторое снижение статуса», — рассказал он.

По словам Ашимбаева, власти Казахстана решили поменять одно слово, поскольку у них есть собственное видение о процессе нациестроительства и перспективах развития казахского языка. Он также припомнил решение Конституционного совета в 1997 году, по которому формулировка «наравне» понимается так, что оба языка употребляются в равной степени.

Материалы по теме:
Наследие Назарбаева и политический «дом престарелых». Зачем Токаев меняет систему власти в Казахстане и как это изменит страну?
Наследие Назарбаева и политический «дом престарелых».Зачем Токаев меняет систему власти в Казахстане и как это изменит страну?
25 сентября 2025
В Казахстане представили новую конституцию с упоминанием «тысячелетней Степи». Что задумал Токаев и какие перемены ждут русских?
В Казахстане представили новую конституцию с упоминанием «тысячелетней Степи». Что задумал Токаев и какие перемены ждут русских?
3 февраля 2026

30 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости принятия новой Конституции Казахстана вместо внесения поправок в действующую, образца 1995 года. Позже был представлен проект нового основного закона страны, состоящий из преамбулы, 11 разделов и 95 статей.

9 февраля заместитель председателя конституционного суда Казахстана Бакыт Нурмуханов сообщил, что формулировка о русском языке в новом проекте была изменена для обеспечения терминологической и семантической единообразности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан еще один пособник покушения на генерала Алексеева. Кто он и что о нем известно?

    Max уже стал обязательным для россиян. Где без него не обойтись

    Раскрыта стоимость свидания в России

    Кристина Асмус рассказала о своем страхе словами «я ссу»

    В расправе над президентом федерации легкой атлетики России заподозрили его сына

    Карл III пообещал помочь полиции в расследовании против бывшего принца Эндрю

    Стало известно о взрыве танка с экипажем в Ленобласти

    Россиян предупредили о последствиях полного отказа от кофе

    В Одесской области раскрыли число оставшихся без света жителей

    В Госдуме призвали избавиться от скрытых комиссий при покупке недвижимости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok