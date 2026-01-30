Токаев заявил о необходимости принятия новой Конституции Казахстана

Токаев заявил, что вместо правок можно принять новую Конституцию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что члены конституционной комиссии говорят о необходимости принятия новой Конституции. Об этом пишет ТАСС.

На форуме волонтеров Токаев заявил, что члены комиссии в ходе прений пришли к выводу, что масштаб предлагаемых изменений в основной закон позволяет говорить о необходимости принятия новой Конституции. По словам лидера страны, правки перезагружают всю государственную матрицу.

