В проекте конституции Казахстана изменили формулировку о русском языке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя конституционного суда республики Бакыта Нурмуханова.

Так, в девятой статье было написано, что в госорганизациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. Сообщается, что теперь вместо слова «наравне» будет указано – «наряду».

Нурмуханов пояснил, что редакционные и стилистические изменения были внесены для обеспечения терминологической и семантической единообразности.

