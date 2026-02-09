Реклама

В проекте конституции Казахстана изменили формулировку о русском языке

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В проекте конституции Казахстана изменили формулировку о русском языке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя конституционного суда республики Бакыта Нурмуханова.

Так, в девятой статье было написано, что в госорганизациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. Сообщается, что теперь вместо слова «наравне» будет указано – «наряду».

Нурмуханов пояснил, что редакционные и стилистические изменения были внесены для обеспечения терминологической и семантической единообразности.

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан может предоставить России и Украине нейтральную площадку для переговоров.

