15:09, 5 февраля 2026

Токаев предложил услуги России и Украине

Токаев: Казахстан может предоставить России и Украине площадку для переговоров
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lu Jinbo / XinHua / Globallookpress.com

Казахстан может предоставить России и Украине нейтральную площадку для переговоров. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью The News Pakistan.

Он подчеркнул, что, несмотря на предложение, Астана не стремится к посреднической роли. Политик добавил, что Казахстан последовательно выступает за политическое и дипломатическое урегулирование конфликта.

«Ситуация крайне сложная, и ключевой вопрос по-прежнему носит территориальный характер. Казахстан последовательно выступает за исключительно политическое и дипломатическое урегулирование конфликта. На наш взгляд, путь к миру лежит через переговоры между противоборствующими сторонами. Хотя Казахстан не стремится к посреднической роли, мы готовы предложить свои добрые услуги, в том числе предоставить нейтральную площадку для переговоров, если такая возможность представится», — отметил он.

Ранее Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело из-за поддержки некоторыми жителями страны атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Удар был нанесен 29 ноября, в связи с этим Министерство иностранных дел республики выразило Киеву протест.

