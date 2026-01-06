В Казахстане возбудили дело в отношении поддержавших удары ВСУ граждан

Прокуратура Казахстана возбудила дело против поддержавших удары ВСУ по КТК

В Казахстане Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело после поддержки некоторыми жителями страны ударов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Это следует из опубликованного надзорным ведомством страны ответа на запрос депутата Айдоса Сарыма.

По данным надзорного ведомства, прокуратура неоднократно предупреждала о недопустимости распространения противоправного контента и напоминала об уголовной и административной ответственности. Теперь расследование установит подозреваемых и соберет доказательства их виновности. По результатам расследования будет дана окончательная квалификация и принято процессуальное решение.

29 ноября в Новороссийске ВСУ атаковали один из причалов КТК. После случившегося в Министерстве иностранных дел Казахстана выразили Киеву протест.