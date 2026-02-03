Новый проект конституции Казахстана является в том числе инструментом подготовки преемника действующего президента страны Касыма-Жомарта Токаева. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил политолог, эксперт по Казахстану Роман Юнеман.
Планируемая перетасовка вполне логична для нынешнего этапа Казахстана
30 января Токаев заявил о необходимости принятия новой Конституции Казахстана вместо внесения поправок в действующую конституцию республики 1995 года. По словам политика, правки в основной закон страны перезагружают всю «государственную матрицу».
Уже 31 января заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов представил проект новой Конституции, состоящий из преамбулы, 11 разделов и 95 статей. Он заявил, что подготовленный текст закрепит «новые основополагающие принципы деятельности» республики и ее общенациональные ценности, «прославляющие прошлое страны и служащие ориентиром для ее настоящего и будущего».
Подготовка текста новой Конституции началась после слов Токаева в сентябре 2025 года, который призвал ожидать «кардинальных изменений» в стране: тогда речь шла о внесении правок в действующий основной закон о статусе Парламента Казахстана и упразднении Сената (верхней палаты). Однако теперь проект предлагает целый ряд изменений, который может затронуть как органы государственной власти страны, так и положение русскоязычного населения республики. Что планируют изменить власти страны, в чем конституционная реформа Казахстана схожа с российской и кого Токаев готовит себе в преемники, — разбиралась «Лента.ру».
Как изменится текст конституции Казахстана?
Уже в преамбуле и разделе I «Основы конституционного строя» нового проекта конституции содержатся существенные изменения формулировок:
- появляется упоминание «тысячелетней истории Великой Степи» (в действующей Конституции говорится об «общей исторической судьбе» народов республики);
- закрепляется унитарность Казахстана (в статье 2 также дополнительно подтверждается неизменность формы территориального устройства, чего нет в действующей Конституции, и границ страны);
- ужесточаются формулировки о статусе двойного гражданства: если ранее за гражданином Казахстана «не признавалось» другое гражданство, то теперь паспорт другой страны может стать основанием для лишения казахстанского паспорта;
- помимо запрета пропаганды насильственного изменения конституционного строя, появляется формулировка запрета на «посягательство на территориальную целостность, Суверенитет и Независимость Республики Казахстан», к запрету на пропаганду войны добавился также запрет на «пропаганду вооруженных конфликтов»;
- отсутствует формулировка о приоритете международного права: вместо этого порядок действия международных договоров будет определяться внутренними законами.
изменится текст Конституции Казахстана, по оценкам членов Конституционной комиссии республики
Как заявила глава Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Казахстана Эльвира Азимова, новый проект конституции должен, с одной стороны, сохранить действующие принципы конституционного строя республики, а с другой стороны — «достойно заявить свои взгляды на современные вызовы». При этом подчеркивается, что работа комиссии должна привести к «комплексной конституционной трансформации» страны.
8 сентября 2025 года Токаев предложил провести конституционный референдум в 2027 году. Предыдущий референдум по переходу к президентско-парламентской форме правления прошел 5 июня 2022 года
Новый проект казахстанской конституции предполагает создание целого ряда новых органов власти и должностей:
- вместо двухпалатного парламента (Мажилис и Сенат) создается однопалатный Курултай численностью в 145 депутатов;
- выборы в Курултай будут проходить исключительно по партийным спискам раз в пять лет;
- учреждается должность вице-президента Республики Казахстан, назначаемого президентом;
- предполагается создание Народного совета Казахстана — консультативного органа из 126 человек, в состав которого войдут представители национальных меньшинств, общественные деятели и члены маслихатов (органов местного самоуправления);
- при этом один и тот же человек может быть избран президентом страны не более одного раза (на семь лет).
Использовал ли Казахстан опыт России?
Ряд положений разработанного проекта Конституции Казахстана содержит сходство с поправками в Конституцию России, утвержденными по итогам общероссийского голосования 2020 года:
- формулировка брака как союза мужчины и женщины;
- формулировки о суверенитете страны и нерушимости границ;
- формулировки о тысячелетней истории государственности и вере в Бога (в случае Казахстана — о необходимости межконфессионального согласия);
- отход от приоритета международного права над национальным;
- включение органов местного самоуправления в единую систему органов исполнительной власти.
по изменению конституции Казахстана получила Конституционная комиссия, по словам Дании Еспаевой, вице-председателя Мажилиса (нижней палаты) парламента республики. При этом граждане республики и общественные объединения по-прежнему могут направлять свои предложения
Роман Юнеман отметил планы создания Народного совета Казахстана, который заменит собой сразу два общественных консультативных органа — Национальный курултай и Ассамблею народа Казахстана — и будет обладать правом законодательной инициативы. По мнению эксперта, Народный совет может стать аналогом Общественной палаты России.
Кто может стать преемником Токаева?
Одним из самых значимых нововведений в проекте конституции Казахстана является появление должности вице-президента, в обязанности которого будет входить:
- представительство Казахстана на международной арене;
- представительство президента при взаимодействии с Курултаем, правительством и иными государственными органами;
- взаимодействие с общественно-политическими, научными, культурно-просветительскими организациями;
- другие полномочия, определяемые указами президента.
Президент Казахстана может распустить Курултай в случае повторного отказа утвердить кандидатуру вице-президента. При этом вице-президент может возглавить республику в случае ухода президента из жизни или временно исполнять его обязанности.
Властям Казахстана нужно было придумать кого-то, кто был бы вторым лицом в иерархии наследования, которым раньше был спикер Сената
По мнению Романа Юнемана, наиболее вероятным преемником Токаева в настоящий момент является государственный советник Казахстана Ерлан Карин. При этом он отметил, что назначение на пост вице-президента произойдет только после проведения референдума и не ранее 2027 года.
Ерлан Карин (родился в 1976 году) работал руководителем Центра антитеррористических программ Казахстана, директором Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, занимал должности советника премьер-министра и президента страны. После начала протестов в Казахстане в январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев назначил его на должность государственного секретаря и отправил руководить региональным штабом по стабилизации ситуации в Мангистауской области. 14 января 2022 года должность государственного секретаря была переименована в должность государственного советника.
В 1999 году Карин защитил кандидатскую диссертацию по теме «Внутриполитические аспекты национальной безопасности Республики Казахстан», а в 1998-2000 годах работал заместителем директора Института России и Китая. В 2013-2014 годах он читал лекции в качестве приглашенного профессора в Американском университете в Вашингтоне.
В качестве государственного советника Республики Казахстан Карин представляет президента во взаимодействии с парламентом, другими государственными органами и общественными объединениями и на международной арене, а также координирует деятельность по вопросам социально-гуманитарной сферы: образования, науки, культуры и спорта. Также он может присутствовать на заседаниях правительства и издавать собственные распоряжения.
Карин принимает участие и в конституционной реформе: он стал заместителем председателя Конституционной комиссии. 20 января Токаев публично объявил об упразднении должности государственного советника, которую сейчас занимает политик, при этом она была создана только в 2022 году. Токаев в ходе своей речи обратился к Карину и произнес «I'm really sorry» («Мне правда очень жаль»).
По крайней мере, сам Карин считает, что он станет вице-президентом. Назначат его или нет — пока неизвестно, но он самый вероятный кандидат
Как изменения повлияют на русскоязычное население?
По новому проекту конституции, русский язык сохранит статус официального на территории Казахстана и продолжит использоваться органами власти. В статье 9 проекта также указана обязанность государства создавать условия для изучения и развития «языков единого народа Казахстана».
Однако вместе с тем, как отметил Роман Юнеман, целый ряд предложений руководства Казахстана связаны с правами национальных меньшинств и их возможностью влиять на власти республики. В частности, по его мнению, отмена одномандатных избирательных округов на выборах в парламент может существенно ограничить представительство русскоязычного населения, а также узбекского или уйгурского меньшинства.
Политолог отдельно отметил упразднение Ассамблеи народов Казахстана и включение ее участников в Народный Совет республики. Он также указал, что новый консультативный орган будет только на треть состоять из представителей национальных меньшинств.
Для меня главный вопрос — оставят ли какой-то статус русскому языку в окончательном варианте или уберут, потому что такие разговоры ходят