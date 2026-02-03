В Казахстане представили новую конституцию с упоминанием «тысячелетней Степи». Что задумал Токаев и какие перемены ждут русских?

Политолог Юнеман: Преемником Токаева может стать Ерлан Карин

Новый проект конституции Казахстана является в том числе инструментом подготовки преемника действующего президента страны Касыма-Жомарта Токаева. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил политолог, эксперт по Казахстану Роман Юнеман.

Планируемая перетасовка вполне логична для нынешнего этапа Казахстана Роман Юнеман политолог, эксперт по Казахстану

30 января Токаев заявил о необходимости принятия новой Конституции Казахстана вместо внесения поправок в действующую конституцию республики 1995 года. По словам политика, правки в основной закон страны перезагружают всю «государственную матрицу».

Уже 31 января заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов представил проект новой Конституции, состоящий из преамбулы, 11 разделов и 95 статей. Он заявил, что подготовленный текст закрепит «новые основополагающие принципы деятельности» республики и ее общенациональные ценности, «прославляющие прошлое страны и служащие ориентиром для ее настоящего и будущего».

Подготовка текста новой Конституции началась после слов Токаева в сентябре 2025 года, который призвал ожидать «кардинальных изменений» в стране: тогда речь шла о внесении правок в действующий основной закон о статусе Парламента Казахстана и упразднении Сената (верхней палаты). Однако теперь проект предлагает целый ряд изменений, который может затронуть как органы государственной власти страны, так и положение русскоязычного населения республики. Что планируют изменить власти страны, в чем конституционная реформа Казахстана схожа с российской и кого Токаев готовит себе в преемники, — разбиралась «Лента.ру».

Как изменится текст конституции Казахстана?

Уже в преамбуле и разделе I «Основы конституционного строя» нового проекта конституции содержатся существенные изменения формулировок:

появляется упоминание «тысячелетней истории Великой Степи» (в действующей Конституции говорится об «общей исторической судьбе» народов республики);

(в действующей Конституции говорится об «общей исторической судьбе» народов республики); закрепляется унитарность Казахстана (в статье 2 также дополнительно подтверждается неизменность формы территориального устройства, чего нет в действующей Конституции, и границ страны);

(в статье 2 также дополнительно подтверждается неизменность формы территориального устройства, чего нет в действующей Конституции, и границ страны); ужесточаются формулировки о статусе двойного гражданства : если ранее за гражданином Казахстана «не признавалось» другое гражданство, то теперь паспорт другой страны может стать основанием для лишения казахстанского паспорта;

: если ранее за гражданином Казахстана «не признавалось» другое гражданство, то теперь паспорт другой страны может стать основанием для лишения казахстанского паспорта; помимо запрета пропаганды насильственного изменения конституционного строя, появляется формулировка запрета на «посягательство на территориальную целостность, Суверенитет и Независимость Республики Казахстан» , к запрету на пропаганду войны добавился также запрет на «пропаганду вооруженных конфликтов»;

, к запрету на пропаганду войны добавился также запрет на «пропаганду вооруженных конфликтов»; отсутствует формулировка о приоритете международного права: вместо этого порядок действия международных договоров будет определяться внутренними законами.

На 84% изменится текст Конституции Казахстана, по оценкам членов Конституционной комиссии республики

Как заявила глава Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Казахстана Эльвира Азимова, новый проект конституции должен, с одной стороны, сохранить действующие принципы конституционного строя республики, а с другой стороны — «достойно заявить свои взгляды на современные вызовы». При этом подчеркивается, что работа комиссии должна привести к «комплексной конституционной трансформации» страны.

8 сентября 2025 года Токаев предложил провести конституционный референдум в 2027 году. Предыдущий референдум по переходу к президентско-парламентской форме правления прошел 5 июня 2022 года

Новый проект казахстанской конституции предполагает создание целого ряда новых органов власти и должностей:

вместо двухпалатного парламента (Мажилис и Сенат) создается однопалатный Курултай численностью в 145 депутатов;

выборы в Курултай будут проходить исключительно по партийным спискам раз в пять лет;

учреждается должность вице-президента Республики Казахстан, назначаемого президентом;

предполагается создание Народного совета Казахстана — консультативного органа из 126 человек, в состав которого войдут представители национальных меньшинств, общественные деятели и члены маслихатов (органов местного самоуправления);

при этом один и тот же человек может быть избран президентом страны не более одного раза (на семь лет).

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Использовал ли Казахстан опыт России?

Ряд положений разработанного проекта Конституции Казахстана содержит сходство с поправками в Конституцию России, утвержденными по итогам общероссийского голосования 2020 года:

формулировка брака как союза мужчины и женщины;

формулировки о суверенитете страны и нерушимости границ;

формулировки о тысячелетней истории государственности и вере в Бога (в случае Казахстана — о необходимости межконфессионального согласия);

отход от приоритета международного права над национальным;

включение органов местного самоуправления в единую систему органов исполнительной власти.

Более 2000 предложений по изменению конституции Казахстана получила Конституционная комиссия, по словам Дании Еспаевой, вице-председателя Мажилиса (нижней палаты) парламента республики. При этом граждане республики и общественные объединения по-прежнему могут направлять свои предложения

Роман Юнеман отметил планы создания Народного совета Казахстана, который заменит собой сразу два общественных консультативных органа — Национальный курултай и Ассамблею народа Казахстана — и будет обладать правом законодательной инициативы. По мнению эксперта, Народный совет может стать аналогом Общественной палаты России.

Кто может стать преемником Токаева?

Одним из самых значимых нововведений в проекте конституции Казахстана является появление должности вице-президента, в обязанности которого будет входить:

представительство Казахстана на международной арене;

представительство президента при взаимодействии с Курултаем, правительством и иными государственными органами;

взаимодействие с общественно-политическими, научными, культурно-просветительскими организациями;

другие полномочия, определяемые указами президента.

Президент Казахстана может распустить Курултай в случае повторного отказа утвердить кандидатуру вице-президента. При этом вице-президент может возглавить республику в случае ухода президента из жизни или временно исполнять его обязанности.

Властям Казахстана нужно было придумать кого-то, кто был бы вторым лицом в иерархии наследования, которым раньше был спикер Сената Роман Юнеман политолог, эксперт по Казахстану

По мнению Романа Юнемана, наиболее вероятным преемником Токаева в настоящий момент является государственный советник Казахстана Ерлан Карин. При этом он отметил, что назначение на пост вице-президента произойдет только после проведения референдума и не ранее 2027 года.

Кто такой Ерлан Карин Ерлан Карин (родился в 1976 году) работал руководителем Центра антитеррористических программ Казахстана, директором Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, занимал должности советника премьер-министра и президента страны. После начала протестов в Казахстане в январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев назначил его на должность государственного секретаря и отправил руководить региональным штабом по стабилизации ситуации в Мангистауской области. 14 января 2022 года должность государственного секретаря была переименована в должность государственного советника. В 1999 году Карин защитил кандидатскую диссертацию по теме «Внутриполитические аспекты национальной безопасности Республики Казахстан», а в 1998-2000 годах работал заместителем директора Института России и Китая. В 2013-2014 годах он читал лекции в качестве приглашенного профессора в Американском университете в Вашингтоне. В качестве государственного советника Республики Казахстан Карин представляет президента во взаимодействии с парламентом, другими государственными органами и общественными объединениями и на международной арене, а также координирует деятельность по вопросам социально-гуманитарной сферы: образования, науки, культуры и спорта. Также он может присутствовать на заседаниях правительства и издавать собственные распоряжения.

Карин принимает участие и в конституционной реформе: он стал заместителем председателя Конституционной комиссии. 20 января Токаев публично объявил об упразднении должности государственного советника, которую сейчас занимает политик, при этом она была создана только в 2022 году. Токаев в ходе своей речи обратился к Карину и произнес «I'm really sorry» («Мне правда очень жаль»).

По крайней мере, сам Карин считает, что он станет вице-президентом. Назначат его или нет — пока неизвестно, но он самый вероятный кандидат Роман Юнеман политолог, эксперт по Казахстану

Государственный советник Казахстана Ерлан Карин Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Как изменения повлияют на русскоязычное население?

По новому проекту конституции, русский язык сохранит статус официального на территории Казахстана и продолжит использоваться органами власти. В статье 9 проекта также указана обязанность государства создавать условия для изучения и развития «языков единого народа Казахстана».

Однако вместе с тем, как отметил Роман Юнеман, целый ряд предложений руководства Казахстана связаны с правами национальных меньшинств и их возможностью влиять на власти республики. В частности, по его мнению, отмена одномандатных избирательных округов на выборах в парламент может существенно ограничить представительство русскоязычного населения, а также узбекского или уйгурского меньшинства.

Политолог отдельно отметил упразднение Ассамблеи народов Казахстана и включение ее участников в Народный Совет республики. Он также указал, что новый консультативный орган будет только на треть состоять из представителей национальных меньшинств.