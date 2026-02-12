Генсек НАТО назвал успехи России на Украине «незначительными»

Рютте заявил, что РФ добивается успехов на Украине, но назвал их незначительными

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия добивается успехов на Украине, но назвал их незначительными. Его слова прозвучали в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Михаилом Федоровым, которую транслировало агентство Reuters.

«Украинский народ невозможно сломать. Именно это я увидел на прошлой неделе. Я снова встретился с солдатами и увидел в их глазах решимость и ожесточенность продолжать борьбу против России, при том, что Россия добивается лишь очень незначительных успехов», — сказал политик.

Генсек НАТО добавил, что западные союзники Киева продолжают работать над гарантиями безопасности Украины, и выразил надежду, что сторонам конфликта удастся достичь прекращения огня в ближайшем будущем.

Ранее Рютте допустил предоставление России гарантий безопасности после урегулирования конфликта на Украине. Он также отметил, что в ходе мирных переговоров обсуждается множество вопросов, включая территориальный аспект.