Мир
15:55, 12 февраля 2026Мир

Генсек НАТО назвал успехи России на Украине «незначительными»

Рютте заявил, что РФ добивается успехов на Украине, но назвал их незначительными
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия добивается успехов на Украине, но назвал их незначительными. Его слова прозвучали в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Михаилом Федоровым, которую транслировало агентство Reuters.

«Украинский народ невозможно сломать. Именно это я увидел на прошлой неделе. Я снова встретился с солдатами и увидел в их глазах решимость и ожесточенность продолжать борьбу против России, при том, что Россия добивается лишь очень незначительных успехов», — сказал политик.

Генсек НАТО добавил, что западные союзники Киева продолжают работать над гарантиями безопасности Украины, и выразил надежду, что сторонам конфликта удастся достичь прекращения огня в ближайшем будущем.

Ранее Рютте допустил предоставление России гарантий безопасности после урегулирования конфликта на Украине. Он также отметил, что в ходе мирных переговоров обсуждается множество вопросов, включая территориальный аспект.

