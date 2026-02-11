Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:34, 11 февраля 2026Мир

Рютте ответил на вопрос о гарантиях безопасности для России

Генсек НАТО Рютте допустил гарантии безопасности России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте допустил предоставление гарантий безопасности России после урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

«В основном, все, что мы делаем под американским руководством, это объединение украинцев, россиян, США, совершенно очевидно, в тесной координации с союзниками, чтобы убедиться, что мы сможем положить конец конфликту (...) Я считаю очень важным вопрос о том, как мы можем быть уверены в том, что это не повторение Минских соглашений, и что сделка заключена. И есть очень сильные гарантии безопасности», — ответил генсек на соответствующий вопрос.

При этом Рютте отметил, что среди тем мирного урегулирования конфликта обсуждается множество вопросов, включая территориальный аспект.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что многие из достижений переговоров по Украине — начиная с переговоров в Стамбуле 2022 года — были перечеркнуты, чтобы оправдать враждебный курс Киева в отношении России. Особое внимание он уделил вопросу гарантий безопасности, указав, что их превратили в инструмент военной помощи Украине и продолжении антироссийского курса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рютте ответил на вопрос о гарантиях безопасности для России

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Корнелюк отреагировал на слова Макаревича фразой о бесконечной глупости

    Россиянам рассказали о снижении цен на овощи в начале года

    Названы недостатки самого популярного iPhone

    Названа цена самой дешевой большой квартиры Петербурга

    Медведев рассказал об одном итоге СВО

    Каллас расстроилась из-за идеи провести выборы на Украине

    Российский фигурист Гуменник прогулял тренировку на Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok