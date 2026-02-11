Генсек НАТО Рютте допустил гарантии безопасности России

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте допустил предоставление гарантий безопасности России после урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

«В основном, все, что мы делаем под американским руководством, это объединение украинцев, россиян, США, совершенно очевидно, в тесной координации с союзниками, чтобы убедиться, что мы сможем положить конец конфликту (...) Я считаю очень важным вопрос о том, как мы можем быть уверены в том, что это не повторение Минских соглашений, и что сделка заключена. И есть очень сильные гарантии безопасности», — ответил генсек на соответствующий вопрос.

При этом Рютте отметил, что среди тем мирного урегулирования конфликта обсуждается множество вопросов, включая территориальный аспект.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что многие из достижений переговоров по Украине — начиная с переговоров в Стамбуле 2022 года — были перечеркнуты, чтобы оправдать враждебный курс Киева в отношении России. Особое внимание он уделил вопросу гарантий безопасности, указав, что их превратили в инструмент военной помощи Украине и продолжении антироссийского курса.