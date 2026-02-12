Хирург раскрыл правду о пластике 56-летней Эвелины Бледанс

Хирург Денис Агапов: 56-летняя Эвелина Бледанс не делала пластику лица

Хирург Денис Агапов раскрыл правду о пластике телеведущей Эвелины Бледанс. Комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

Врач обратил внимание на внешность 56-летней знаменитости и заявил, что на большинстве фотографий звезды использованы фильтры, а также удачный макияж. «Если отштукатурить лицо и аккуратно им шевелить, вытянув шею и подбородок, то будет действительно неплохо у любого человека. Учитывая, что изначально у нее хорошие данные и генетика, хорошая костная рамка, пока она себя может показывать с лучшей стороны. Женщине повезло, у нее хорошие данные», — подчеркнул врач.

При этом Агапов уточнил, что коррекцию лица хирургическим путем Бледанс не делала. «Видно, что с пластической хирургией она не знакома. Лицо, контуры, все особенности распределения лицевой маски на костном скелете соответствуют ее возрасту, ничего не изменилось», — заключил он.

В июне 2025 года Эвелина Бледанс объяснила появление синяков на спине. Причиной гематом на теле звезда назвала оздоровительный массаж.