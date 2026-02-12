Ключевой ставке в России предрекли снижение

Аксаков: Центробанк на заседании 13 февраля снизит ставку до 15,5 процента

Совет директоров Центрального банка России на заседании 13 февраля снизит ключевую ставку. Такое развитие событий предрек глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, его цитирует Банкирос.

По мнению депутата, регулятор смягчит денежно-кредитную политику (ДКП) до 15,5 процента. В поддержку своего прогноза он поделился данными по инфляции — с 3 по 9 февраля рост цен замедлился с 0,2 до 0,13 процента. В то же время с начала года цены в стране подросли на 2,4 процента.

«Все-таки тот рост цен, который в январе происходил, — он связан только с разовым влиянием налоговых решений. И эти решения себя исчерпают уже в следующие месяцы», — заявил Аксаков.

В дальнейшем Центробанк может перейти к более решительным действиям и снизить ключевой показатель сразу на один процентный пункт, до 14,5 процента.

Глава партии «Справедливая России» Сергей Миронов призвал ЦБ рассмотреть более активную политику снижения ключевой ставки, учитывая прогноз по возвращению инфляции к целевому показателю в 2026 году. Высокий уровень ключевой ставки и общая жесткость денежно-кредитных условий приводят к чрезмерно дорогим кредитам не только для населения, но и для реального сектора и малого бизнеса, пояснил он.

