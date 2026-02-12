Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:01, 12 февраля 2026ЭкономикаЭксклюзив

В Госдуме призвали Банк России активнее снижать ключевую ставку

Депутат Мирнов: ЦБ нужно более активно снижать ключевую ставку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Виталий Смольников / ТАСС

Депутаты Госдумы призвали Центральный банк России (ЦБ) рассмотреть более активную политику снижения ключевой ставки, учитывая прогноз по возвращению инфляции к целевому показателю в 2026 году. Об этом говорится в обращении главы партии «Справедливая России» Сергея Миронова к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, которое есть в распоряжение «Ленты.ру».

«При фиксируемом замедлении инфляции и наличии прогноза Банка России по возвращению инфляции к целевому диапазону в 2026 году представляется экономически обоснованным и социально значимым переход к более активному снижению ключевой ставки», — сказал Миронов.

Он считает целесообразным снижение ключевой ставки на заседании Совета директоров 13 февраля. Миронов также попросил представить позицию Банка России о допустимой траектории смягчения денежно-кредитных условий в 2026 году с учетом динамики инфляции, инвестиционной активности и доступности кредитных ресурсов для предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства.

Он привел данные Росстата, которые свидетельствуют о замедлении роста цен, считает глава фракции.

«Сохраняющийся уровень ключевой ставки и общая жесткость денежно-кредитных условий формируют чрезмерно высокую стоимость заемных ресурсов для реального сектора и малого бизнеса», — отметил парламентарий.

Так, по данным Банка России, в ноябре 2025 года средневзвешенные процентные ставки по корпоративным кредитам нефинансовым организациям составляли 18,8 процента по краткосрочным операциям и 14 процентов по долгосрочным; для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) — 20 процентов и 17,1 процента соответственно.

По его мнению, ключевые уровни ставок объективно ограничивают инвестиционную активность, ухудшают условия оборотного финансирования, повышают себестоимость и издержки производства, а также ведут к переносу инвестиционных решений и сокращению программ расширения и модернизации.

Инвестиции в основной капитал в третьем квартале 2025 года снизились на 3,1 процента год к году, а по итогам января–сентября 2025 года рост инвестиций составил лишь 0,5 процента год к году

Сергей Миронов

При сохранении высокой стоимости заемного капитала риски сжатия деловой активности и ограничения программ развития МСП в регионах будут нарастать, что, в свою очередь, оказывает давление на занятость, считает Миронов.

Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова считает, что Банк России может оставить ключевую ставку на уровне 16 процентов не только в феврале, но и в марте. Она обосновывается тем, что регулятору нужно больше времени для оценки эффекта от повышения НДС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США сообщили о своем решении по выводу войск из Европы

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    Формулировку о понижении статуса русского языка в новой Конституции Казахстана утвердили

    Китай резко осудил Тайвань за «льстивые» похвалы в адрес премьера Японии

    Россиянам назвали среднюю цену телевизора

    В Турции заявили о готовности США и Ирана к компромиссам по ядерной сделке

    МОК запретил еще одному украинскому спортсмену носить шлем на Олимпиаде

    Мужчина столкнулся с неожиданной проблемой из-за частого анального секса с женой

    Орбан пошутил про украинцев в ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok