Россия
13:30, 12 февраля 2026Россия

Минобороны раскрыло подробности атаки ВСУ на Республику Коми

Минобороны: Республика Коми была атакована 9 беспилотниками ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Минобороны раскрыло подробности атаки ВСУ на Республику Коми. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой военного ведомства в Telegram.

Регион оказался под ударом дронов утром 12 февраля.

По сведениям министерства, над Коми было сбито девять беспилотников. Атака была осуществлена в период с 8:00 мск до 12:00 мск, отметили в пресс-службе.

В указанный период еще три дрона были сбиты над Белгородской областью, один — над Астраханской областью.

В сводке о ходе специальной военной операции от 12 февраля Минобороны сообщило о перехвате пяти ракет «Фламинго» — одной из новейших разработок украинского ВПК. Это стало первым сообщением российского военного ведомства об уничтожении таких ракет.

