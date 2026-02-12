На Украине последствия возможного удара «Орешником» описали словами «всем крышка»

Ступак: Если на Украину прилетит ядерный заряд «Орешника», то всем крышка

Последствия удара баллистических ракет средней дальности (БРСД) «Орешник» для Украины могут быть крайне тяжелыми, особенно в случае применения ядерного заряда. Об этом заявил украинский военный эксперт Иван Ступак, передает РБК-Украина.

«Конечно, если прилетит ядерный заряд, то всем крышка". Но пока его нет, слава Богу», — сказал он.

При этом Ступак отметил, что зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot могут сбивать отдельные виды баллистических ракет, включая «Кинжал», однако, по его словам, против «Орешника» эти системы оказались бы бессильны.

12 февраля украинские СМИ начали массово публиковать информацию о якобы запуске «Орешника». Наиболее вероятной целью называли Львов. Информация появилась в районе 13:30 (мск), через 10 минут воздушная тревога была отменена.