Реклама

05:15, 12 февраля 2026АвтоЭксклюзив

Названы самые опасные доработки автомобиля

Эксперты перечислили пять самых опасных видов автомобильного тюнинга
Марина Аверкина

Многие автовладельцы стремятся усовершенствовать свои машины, независимо от уровня заводской комплектации. Однако самые популярные виды тюнинга могут нанести автомобилю и его владельцу серьезный вред, приводя к дорогому ремонту и снижая безопасность. О самых опасных доработках «Ленте.ру» рассказали специалисты автотехцентра «Клуб 4x4».

Одна из самых распространенных модификаций — установка дисков большего диаметра с низкопрофильными шинами. Это увеличивает нагрузку на элементы подвески — сайлентблоки, рычаги, шаровые опоры и приводы изнашиваются заметно быстрее. Кроме того, тяжелые колеса создают непредусмотренную нагрузку на трансмиссию, что может вызвать преждевременный выход из строя не только вариаторов или роботизированных коробок, но и классических «автоматов».

Опытные мастера выступают против «самодеятельного» вмешательства в конструкцию подвески. Изменение клиренса — поднятие или опускание кузова — часто выполняется кустарными способами в «соседнем гараже». Спиливание витков пружин или использование проставок нарушает заводские настройки геометрии и ходовых качеств. Это ухудшает управляемость и устойчивость автомобиля, особенно на неровной дороге, повышая риск ДТП.

Самостоятельная доработка двигателя ни к чему хорошему не приведет. Установка несертифицированных деталей, таких как фильтры нулевого сопротивления, или попытки монтажа турбины на неподготовленный мотор обычно дают обратный эффект. Вместо прироста мощности владелец получает повышенный расход топлива и сокращение ресурса силового агрегата. Ремонт современных двигателей после таких экспериментов часто превышает сто тысяч рублей.

Подключение дополнительного оборудования — сигнализаций, аудиосистем, лебедок — без профессионального монтажа опасно, предупреждают эксперты. Некачественные соединения могут стать причиной короткого замыкания или возгорания. Мощная аудиосистема также требует замены генератора и аккумулятора, что создает нагрузку на электронику автомобиля.

Установка производительных топливных насосов и форсунок для увеличения мощности без комплексной перенастройки двигателя опасна. Это может привести к нарушению состава топливно-воздушной смеси, прогару клапанов или поршней и даже к возгоранию под капотом.

Ранее стало известно, что уже в ближайшее время россиян ждет очередное повышение цен на автомобили. Министерство промышленности и торговли РФ выступило с инициативой, которая приведет к удорожанию импортируемых легковых машин, ввозимых физическими лицами.

