Автомобили в России резко подорожают в ближайшее время

Эксперт разъяснил, чем грозит россиянам очередная корректировка утильсбора

Министерство промышленности и торговли РФ выступило с инициативой, которая приведет к резкому росту цен на импортируемые легковые автомобили, ввозимые физическими лицами. Речь про очередную корректировку механизма начисления утилизационного сбора. Чем это грозит для конечного потребителя, «Ленте.ру» разъяснил глава компании E.N. Cars Евгений Забелин.

Суть изменений касается процедуры ввоза машин из государств, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Ранее при поставках из Белоруссии, Казахстана, Армении или других стран участники рынка имели возможность снизить итоговые затраты. Экономия достигалась за счет применения таможенно-приходного ордера (ТПО), который не попадал под действие стандартной формулы расчета. Соответственно, итоговая стоимость была ниже, говорит эксперт. Второй вариант — оформление декларации — подразумевал начисление сбора по полной схеме.

«Теперь будет единый принцип расчета утильсбора. Даже если автомобиль ввезен через страну ЕАЭС, оформлен по ТПО и на физическое лицо», — говорит Евгений Забелин. Так, кроссовер Zeekr 9х с российской таможней будет стоить 12 миллионов (рост почти на два миллиона рублей), объясняет он.

В России начисление утилизационного сбора будет производиться по определенной формуле. К коммерческому утилизационному сбору будет прибавляться разница между пошлиной, рассчитанной по методике Минпромторга, и фактически уплаченной пошлиной в государстве ЕАЭС. К полученной сумме будет добавлена разница между налогом на добавленную стоимость в России и уже перечисленным НДС в стране ввоза, а также корректировка на акциз, зависящая от мощности двигателя.

По словам дилера, нововведение приведет к удорожанию логистики через страны ЕАЭС, практически исчезнет прежняя экономия, прекратят существование большинство «серых» схем. В итоге — ценники в диллерских центрах по всей стране резко поползут вверх.

