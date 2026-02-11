Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
12:07, 11 февраля 2026Авто

Эксперт рассказал про возможность отказа от страховки у автодилера

Юрист Воропаев объяснил, как можно вернуть деньги за навязанные автостраховки
Марина Аверкина

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Клиенты дилерских центров имеют полное право вернуть средства, потраченные на страховые услуги, которые им навязали при оформлении покупки. Об этом изданию Motor заявил автомобильный юрист Лев Воропаев.

Приобретая автомобиль в кредит, россияне могут столкнуться с навязанными дополнительными услугами. В паркет документов нередко включены полисы каско и ОСАГО. Договор купли-продажи транспортного средства не получится расторгнуть только из-за того, что в него включили услуги сторонней компании, говорит эксперт. «Но при наличии законных оснований можно вернуть стоимость страховки», — поясняет Воропаев.

Он обратил внимание на важность тщательного изучения всех условий кредитного договора. В некоторых случаях отказ от страхового полиса, предложенного дилером, может привести к повышению процентной ставки по займу.

Во избежание подобных сложностей юрист порекомендовал заранее детально изучать все пункты заключаемого соглашения до его подписания. При возникновении любых вопросов эксперт советует обратиться за разъяснениями к квалифицированному специалисту.

Ранее автовладельцы перечислили недостатки кроссовера Belgee X70. Белорусская версия китайского автомобиля оказалась почти идеальной машиной — у владельцев практически нет к ней претензий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле объяснили ограничения в отношении Telegram

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Участникам покушения на генерала Алексеева распределили роли

    Ученые реконструировали внешность хорватского вампира

    В Петербурге рухнул лифт с матерью и ребенком внутри

    ЕС решил поддержать переизбрание Пашиняна

    Найденная российским подростком работа обернулась уголовным делом

    Стоматолог предупредила об опасных домашних методах отбеливания зубов

    Израиль задумал новую военную операцию против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok