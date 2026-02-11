Эксперт рассказал про возможность отказа от страховки у автодилера

Клиенты дилерских центров имеют полное право вернуть средства, потраченные на страховые услуги, которые им навязали при оформлении покупки. Об этом изданию Motor заявил автомобильный юрист Лев Воропаев.
Приобретая автомобиль в кредит, россияне могут столкнуться с навязанными дополнительными услугами. В паркет документов нередко включены полисы каско и ОСАГО. Договор купли-продажи транспортного средства не получится расторгнуть только из-за того, что в него включили услуги сторонней компании, говорит эксперт. «Но при наличии законных оснований можно вернуть стоимость страховки», — поясняет Воропаев.
Он обратил внимание на важность тщательного изучения всех условий кредитного договора. В некоторых случаях отказ от страхового полиса, предложенного дилером, может привести к повышению процентной ставки по займу.
Во избежание подобных сложностей юрист порекомендовал заранее детально изучать все пункты заключаемого соглашения до его подписания. При возникновении любых вопросов эксперт советует обратиться за разъяснениями к квалифицированному специалисту.
