Эксперт рассказал про возможность отказа от страховки у автодилера

Юрист Воропаев объяснил, как можно вернуть деньги за навязанные автостраховки

Клиенты дилерских центров имеют полное право вернуть средства, потраченные на страховые услуги, которые им навязали при оформлении покупки. Об этом изданию Motor заявил автомобильный юрист Лев Воропаев.

Приобретая автомобиль в кредит, россияне могут столкнуться с навязанными дополнительными услугами. В паркет документов нередко включены полисы каско и ОСАГО. Договор купли-продажи транспортного средства не получится расторгнуть только из-за того, что в него включили услуги сторонней компании, говорит эксперт. «Но при наличии законных оснований можно вернуть стоимость страховки», — поясняет Воропаев.

Он обратил внимание на важность тщательного изучения всех условий кредитного договора. В некоторых случаях отказ от страхового полиса, предложенного дилером, может привести к повышению процентной ставки по займу.

Во избежание подобных сложностей юрист порекомендовал заранее детально изучать все пункты заключаемого соглашения до его подписания. При возникновении любых вопросов эксперт советует обратиться за разъяснениями к квалифицированному специалисту.

