13:13, 12 февраля 2026Культура

Павла Деревянко ужаснули неплательщики алиментов

Актер Павел Деревянко: Был в ужасе, что так много мужчин не платят алименты
Андрей Шеньшаков

Фото: Кристина Соловьева / РИА Новости

Актер Павел Деревянко высказался о мужчинах, которые не платят алименты бывшим женам. Его слова передает издание Super.ru.

Артист признался, что плохо относится к тем, кто не дает денег на содержание своих детей. Деревянко «был в ужасе», когда впервые столкнулся с подобной историей.

«Я был в ужасе, оттого что так много мужчин не платят алименты, не заботятся о своих детях. Это кошмар дикий, не понимаю, как это возможно, а для многих будто норма», — заявил Павел.

Сам актер воспитывает двух дочерей: 15‑летнюю Варвару и 11‑летнюю Александру. Оба ребенка были рождены в незарегистрированных отношениях Деревянко с юристом Дарьей Мясищевой.

Ранее Украина внесла российского актера Павла Деревянко, наиболее известного по роли в сериале «Беспринципные», в базу сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России).

