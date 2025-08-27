Звезда «Беспринципных» попал в базу «Миротворца»

Актер Павел Деревянко попал в базу сайта «Миротворец»

Украина внесла российского актера Павла Деревянко, наиболее известного по роли в сериале «Беспринципные», в базу сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом пишет Telegram-канал PostNews.

В карточке артиста на сайте указано, что он открыто поддержал проведение специальной военной операции (СВО), а также посещал Донбасс. Владельцы ресурса обвинили Деревянко в сознательном нарушении границ Украины и покушении на ее целостность.

Ранее сообщалось, что актер Юрий Колокольников, известный ролями в фильме режиссера Кристофера Нолана «Довод» и сериале «Игра престолов», внесен в список угроз национальной безопасности Украины. Уточнялось, что артист снимался в проектах, которые финансируются из государственного бюджета России.