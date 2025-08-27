Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:57, 27 августа 2025Культура

Звезда «Беспринципных» попал в базу «Миротворца»

Актер Павел Деревянко попал в базу сайта «Миротворец»
Ольга Коровина

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Украина внесла российского актера Павла Деревянко, наиболее известного по роли в сериале «Беспринципные», в базу сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом пишет Telegram-канал PostNews.

В карточке артиста на сайте указано, что он открыто поддержал проведение специальной военной операции (СВО), а также посещал Донбасс. Владельцы ресурса обвинили Деревянко в сознательном нарушении границ Украины и покушении на ее целостность.

Ранее сообщалось, что актер Юрий Колокольников, известный ролями в фильме режиссера Кристофера Нолана «Довод» и сериале «Игра престолов», внесен в список угроз национальной безопасности Украины. Уточнялось, что артист снимался в проектах, которые финансируются из государственного бюджета России.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев назвал СВО российским вторжением и поддержал целостность Украины

    Россияне раскрыли способы снятия стресса после рабочего дня

    Рыбак четыре часа сражался с огромным «динозавром» и установил новый рекорд

    Одна страна раскрыла масштабы военной поддержки Украины

    В Госдуме посоветовали приготовить ежовые рукавицы пригрозившему России канцлеру ФРГ

    Российские нефтяники резко увеличат расходы на себя

    Сотни туристов поехали на отдых в Крым и провели неделю без душа и туалета

    Российским банкам предсказали миллиардные штрафы

    В команде Трампа оценили его шансы на Нобелевскую премию

    Блогеров бесплатно научат выделяться в медиапространстве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости