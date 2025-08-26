Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:17, 26 августа 2025Бывший СССР

На Украине российского актера внесли в список угроз нацбезопасности

Актера Колокольникова внесли в список угроз нацбезопасности на Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Юрий Колокольников

Юрий Колокольников. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Актер Юрий Колокольников, известный ролями в фильме Кристофера Нолана «Довод» и сериале «Игра престолов», внесен в список угроз национальной безопасности Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что Колокольников снимался в фильмах, которые финансируются из государственного бюджета России.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила розыск российского актера Алексея Панина (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

До этого российский писатель и автор произведения «Время героев» Олег Рой был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нефтяной бизнесмен разбился на элитной Aston Martin в Москве. Его имя связывают еще с двумя смертями

    ВСУ начали поджигать свои позиции в ЛНР

    Генерала из Минобороны арестовали по делу о хищении 57 миллионов

    Россиянин описал девушек в городе Европы фразой «надевают мини-юбки и короткие платья»

    Запустивший фейерверк в толпу россиян мужчина раскрыл причину своих действий

    Россиянам назвали одну из самых высокооплачиваемых профессий

    Собянин назвал число находящихся в зоне СВО москвичей

    В штурмовой бригаде ВСУ выявили случаи туберкулеза

    Член экипажа роскошных яхт рассказала о работе с российскими снайперами

    Стала известна неожиданная польза витамина D3

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости