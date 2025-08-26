На Украине российского актера внесли в список угроз нацбезопасности

Актера Колокольникова внесли в список угроз нацбезопасности на Украине

Актер Юрий Колокольников, известный ролями в фильме Кристофера Нолана «Довод» и сериале «Игра престолов», внесен в список угроз национальной безопасности Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что Колокольников снимался в фильмах, которые финансируются из государственного бюджета России.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила розыск российского актера Алексея Панина (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

До этого российский писатель и автор произведения «Время героев» Олег Рой был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России).