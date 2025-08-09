Панин порадовался прекращению розыска на Украине

Актер Алексей Панин порадовался тому, что больше не является врагом Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила розыск российского актера Алексея Панина (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга). На своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) он прокомментировал это событие, поделившись эмоциями.

«Хорошие новости у меня прямо с утра!» — порадовался актер. Причиной его розыска на Украине стало «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» республики. В своем видеообращении актер признал, что действительно «побегал по Крыму с российским флагом». Он также обратил внимание, что в одном из интервью уже попросил прощения у украинцев и объяснил причины своего поступка. «СБУ больше меня не ищет, я больше не являюсь врагом Украины, чему я несказанно рад», — резюмировал Панин.

Ранее Панин признался, что жалеет о невозможности приехать в родную деревню. По словам артиста, он бы с удовольствием вернулся в Россию «на недельку». В ответ на это депутат Государственной Думы Александр Толмачев заявил, что в России Панина не ждут. Парламентарий отметил, что критикующий проведение специальной военной операции (СВО) Панин характеризует всех уехавших из страны артистов.

В конце 2024 года сообщалось, что суд оставил в силе заочный приговор актеру за оправдание терроризма. В сентябре Панина приговорили к шести годам колонии общего режима за сообщения, оправдывающие теракт на Крымском мосту.