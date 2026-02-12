Пойманного на взятках российского замгубернатора отправят в другой регион

Замглавы Челябинской области Фалейчику изберут меру пресечения в Москве

Заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика, которого задержали за получение взяток, планируют доставить в Москву. Об отправке его в другой регион «Ленте.ру» сообщил источник в силовых структурах.

В столице чиновнику изберут меру пресечения.

О задержании Фалейчика сотрудниками УФСБ России по Челябинской области стало известно в четверг, 12 февраля. Дело в отношении него расследует ГСУ Следственного комитета России. На местах проживания и работы чиновника сейчас проходят обыски.

Предварительно, он получил деньги от директора компании, занимающейся детским отдыхом. За это Фалейчик, который тогда занимал пост главы Копейского городского округа, а позже — чиновника из сферы дорожного хозяйства и строительства, пообещал передать комплекс муниципального детского лагеря «Юность» коммерсанту в долгосрочную аренду. Взяткодателя, а также посредников при передаче взятки уже привлекли к ответственности.

