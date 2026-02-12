Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:42, 12 февраля 2026Силовые структуры

Пойманного на взятках российского замгубернатора отправят в другой регион

Замглавы Челябинской области Фалейчику изберут меру пресечения в Москве
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика, которого задержали за получение взяток, планируют доставить в Москву. Об отправке его в другой регион «Ленте.ру» сообщил источник в силовых структурах.

В столице чиновнику изберут меру пресечения.

О задержании Фалейчика сотрудниками УФСБ России по Челябинской области стало известно в четверг, 12 февраля. Дело в отношении него расследует ГСУ Следственного комитета России. На местах проживания и работы чиновника сейчас проходят обыски.

Предварительно, он получил деньги от директора компании, занимающейся детским отдыхом. За это Фалейчик, который тогда занимал пост главы Копейского городского округа, а позже — чиновника из сферы дорожного хозяйства и строительства, пообещал передать комплекс муниципального детского лагеря «Юность» коммерсанту в долгосрочную аренду. Взяткодателя, а также посредников при передаче взятки уже привлекли к ответственности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские города подверглись мощному удару. Над Киевом и Одессой появилось зарево, по яркости сравнимое с закатом Солнца

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    Посол рассказал о тревожном сигнале по НАТО в Арктике

    Тысячи жителей российского города остались без тепла

    Пойманного на взятках российского замгубернатора отправят в другой регион

    Пентагон потребовал подготовить силы для нападения на Иран

    Стало известно об обороне Киева за счет жилых домов на одном направлении

    Формулировку о понижении статуса русского языка в новой Конституции Казахстана утвердили

    Китай резко осудил Тайвань за «льстивые» похвалы в адрес премьера Японии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok