07:33, 12 февраля 2026Силовые структуры

Замгубернатора российского региона поймали на заработке на детском лагере

ФСБ задержала челябинского замгубернатора Фалейчика за взятки на детском лагере
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Сотрудники ФСБ России задержали заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 12 февраля, сообщил источник в силовых структурах.

Фалейчика подозревают в получении особо крупной взятки. Следствие полагает, что деньги он получил от директора компании, занимающейся детским отдыхом. За это Фалейчик, который тогда занимал пост главы Копейского городского округа, а затем и чиновника из сферы дорожного хозяйства и строительства, пообещал передать комплекс муниципального детского лагеря «Юность» коммерсанту в долгосрочную аренду.

Сейчас по местам проживания и работы замгубернатора проходят обыски. Чиновника планируют доставить в Москву для избрания меры пресечения. Взяткодатель, а также посредники при передаче взятки уже привлечены к ответственности.

Ранее правоохранительные органы задержали начальника отдела по работе с юридическими лицами главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области Виталия Рогозина, которого уличили в связях с местным криминалитетом.

