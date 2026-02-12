Замгубернатора российского региона поймали на заработке на детском лагере

ФСБ задержала челябинского замгубернатора Фалейчика за взятки на детском лагере

Сотрудники ФСБ России задержали заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 12 февраля, сообщил источник в силовых структурах.

Фалейчика подозревают в получении особо крупной взятки. Следствие полагает, что деньги он получил от директора компании, занимающейся детским отдыхом. За это Фалейчик, который тогда занимал пост главы Копейского городского округа, а затем и чиновника из сферы дорожного хозяйства и строительства, пообещал передать комплекс муниципального детского лагеря «Юность» коммерсанту в долгосрочную аренду.

Сейчас по местам проживания и работы замгубернатора проходят обыски. Чиновника планируют доставить в Москву для избрания меры пресечения. Взяткодатель, а также посредники при передаче взятки уже привлечены к ответственности.

Ранее правоохранительные органы задержали начальника отдела по работе с юридическими лицами главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области Виталия Рогозина, которого уличили в связях с местным криминалитетом.