Путешествия
05:32, 12 февраля 2026Путешествия

Поживший за границей тревел-блогер описал Россию словами «недооцененная роскошь»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom  

Российский путешественник Алексей Кутовой, поживший за границей несколько лет, вернулся на родину и описал ее словами «недооцененная роскошь». Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации сравнил Россию с Вьетнамом и объяснил, что слышать русскую речь каждый день — восхитительно. Он отметил, что жители азиатской страны не владеют прочими языками, кроме родного, поэтому даже поход в больницу с онлайн-переводчиком становился затруднительным. «Иногда решить какие-то бытовые проблемы — целое дело. Зато когда после долгого путешествия прилетаешь в Россию, то чувствуешь себя богоподобным. Просто поймать на улице прохожего и спросить дорогу куда-то — это уже невероятно упрощает жизнь», — добавил Кутовой.

Также вернувшийся из поездок тревел-блогер уделил особое внимание маркетплейсам и доставкам. С его слов, в другой стране, чтобы найти нужные «мелочи», приходится по-старинке ходить по базарам и магазинам, тогда как в РФ вещи могут привезти сразу на дом.

Еще одной положительной особенностью страны мужчина назвал ее простор. «У нас плотность населения — около 8,5 человек на квадратный километр. Это один из самых низких показателей в мире и это прекрасно. Раз уж я тут все сравниваю с Вьетнамом, то там плотность населения 300 человек на квадратный метр. Почти везде есть люди. Но там еще относительно спокойно, а вот в Индии», — заключил россиянин.

Ранее Алексей Кутовой описал три страны Азии фразой «на 100 тысяч рублей можно жить у моря». На первое место в личном рейтинге автор публикации поместил Вьетнам. По словам россиянина, средний бюджет на жизнь там — около 900 долларов (69,8 тысячи рублей) в месяц.

    

