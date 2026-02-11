Россиянин описал три страны Азии фразой «на 100 тысяч рублей можно жить у моря»

Российский путешественник Алексей Кутовой, зимовавший в Юго-Восточной Азии, описал три страны региона фразой «на 100 тысяч рублей можно жить у моря». Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

На первое место в личном рейтинге автор публикации поместил Вьетнам. По словам россиянина, средний бюджет на жизнь этой стране — около 900 долларов (69,8 тысячи рублей) в месяц. Аренда студии в 10-15 минутах от пляжа составляет примерно 300–400 долларов (от 23 до 31 тысячи рублей) в месяц, средний чек в кафе — от 5 до 10 долларов (от 388 до 776 рублей), а аренда байка — от 50 до 70 долларов (от 3,8 до 5,4 тысячи рублей) в месяц.

«Денег хватит на все. Еще и в тренажерный зал записаться», — признался Кутовой.

Еще дешевле, чем во Вьетнаме, обойдется жизнь в Камбодже. Арендовать приличную квартиру в городах Сиануквиль или Кампот можно за 300-600 долларов (от 23 до 46 тысяч рублей). «То есть, на 100 тысяч можно жить вообще отлично: снимать жилье с бассейном, ходить в рестораны, ездить по стране», — констатировал путешественник.

Кроме того, автор включил в свой список Индонезию — в частности, остров Бали. Он отметил, что это место не такое дорогое, как многие думают. В менее раскрученных местах, таких как Амед, Ловина и Санур, можно найти жилье за 400–700 долларов (от 31 до 54 тысяч рублей) в месяц. Еда не в туристических заведениях стоит примерно 3-5 долларов (232-388 рублей), а аренда байка — 70-80 долларов (5,4-6,2 тысячи рублей) в месяц.

Кутовой также отметил, что на Бали невероятно красиво. «Рисовые террасы, вулканы, океан, серфинг, йога, куча интересных людей со всего мира. Атмосфера там особенная — как будто все приехали туда жить, а не просто отдыхать», — заключил он.

