Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:02, 11 февраля 2026Путешествия

Россиянин описал три страны Азии фразой «на 100 тысяч рублей можно жить у моря»

Алина Черненко

Фото: ArtPhoto_studio / Freepik

Российский путешественник Алексей Кутовой, зимовавший в Юго-Восточной Азии, описал три страны региона фразой «на 100 тысяч рублей можно жить у моря». Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

На первое место в личном рейтинге автор публикации поместил Вьетнам. По словам россиянина, средний бюджет на жизнь этой стране — около 900 долларов (69,8 тысячи рублей) в месяц. Аренда студии в 10-15 минутах от пляжа составляет примерно 300–400 долларов (от 23 до 31 тысячи рублей) в месяц, средний чек в кафе — от 5 до 10 долларов (от 388 до 776 рублей), а аренда байка — от 50 до 70 долларов (от 3,8 до 5,4 тысячи рублей) в месяц.

Материалы по теме:
Как Таиланд, только дешевле. C 2024 года Вьетнам станет еще доступнее для россиян. Сколько стоит там отдохнуть?
Как Таиланд, только дешевле.C 2024 года Вьетнам станет еще доступнее для россиян. Сколько стоит там отдохнуть?
29 декабря 2023
«Жить нужно прямо сейчас» Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
«Жить нужно прямо сейчас»Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
2 марта 2025

«Денег хватит на все. Еще и в тренажерный зал записаться», — признался Кутовой.

Еще дешевле, чем во Вьетнаме, обойдется жизнь в Камбодже. Арендовать приличную квартиру в городах Сиануквиль или Кампот можно за 300-600 долларов (от 23 до 46 тысяч рублей). «То есть, на 100 тысяч можно жить вообще отлично: снимать жилье с бассейном, ходить в рестораны, ездить по стране», — констатировал путешественник.

Кроме того, автор включил в свой список Индонезию — в частности, остров Бали. Он отметил, что это место не такое дорогое, как многие думают. В менее раскрученных местах, таких как Амед, Ловина и Санур, можно найти жилье за 400–700 долларов (от 31 до 54 тысяч рублей) в месяц. Еда не в туристических заведениях стоит примерно 3-5 долларов (232-388 рублей), а аренда байка — 70-80 долларов (5,4-6,2 тысячи рублей) в месяц.

Кутовой также отметил, что на Бали невероятно красиво. «Рисовые террасы, вулканы, океан, серфинг, йога, куча интересных людей со всего мира. Атмосфера там особенная — как будто все приехали туда жить, а не просто отдыхать», — заключил он.

Ранее этот же тревел-блогер перечислил пять теплых стран, где к русским туристам «относятся по-человечески». На первом месте в его списке оказался Китай.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл надежды Зеленского на случай перемирия

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    Раскрыта неочевидная причина бессонницы

    Стало известно о желании Зеленского обойти условия США по выборам

    Раскрыты последствия массированной атаки на российский регион

    Рассекречена цена iPhone 18 Pro

    Двухметровый ящер съел огромную змею в крупном городе

    Начальник судебных приставов России попался на связях с бандитами

    Россиян вновь начали выселять из люксовых отелей на Кубе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok