Прибыль ушедшего из России автогиганта рекордно рухнула

ТАСС: Mercedes-Benz лишился почти 50 % чистой прибыли по итогам 2025 года

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz, прекративший официальные продажи на российском рынке, подвел финансовые итоги 2025 года. Объем чистой прибыли компании обрушился практически в два раза (на 49 процентов) по сравнению с 2024 годом — с 10,4 миллиарда до 5,3 миллиарда евро, сообщает ТАСС.

Выручка от продаж за отчетный период снизилась на 9 процентов и составила 132,2 миллиарда евро. Показатель операционной прибыли, рассчитанный до момента вычета налогов и процентов по кредитам, упал на значительные 57 процентов (до 5,82 миллиарда).

Совокупные продажи легковых автомобилей и микроавтобусов марки за прошедший год составили 2,16 миллиона единиц. Наибольший спад спроса зафиксирован в Китае — сразу на 19 процентов.

В качестве главных причин, повлекших снижение доходов, в самой компании назвали введение заградительных пошлин, неблагоприятную динамику обменных курсов валют и обострение конкурентной борьбы с производителями из Китая.

