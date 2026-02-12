Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

14:18, 12 февраля 2026Авто

В России представлен обновленный кроссовер Haval H3

В России производитель объявил цены на Haval H3 2026 модельного года
Марина Аверкина

Кадр: IDCars / YouTube 

Плановое обновление в России затронуло кроссовер повышенной проходимости Haval H3. Изменения коснулись не только автомобиля, но и цен на него. Информацию об этом «Лента.ру» выяснила на сайте пресс-службы производителя.

Внешние изменения заметны сразу. Задняя часть кузова стала более гладкой, место для крепления госномера сместилось с бампера на пятую дверь, благодаря чему площадь заднего стекла стала больше. Полноприводные версии получили новую решетку радиатора черного цвета, которая сочетается с передним бампером и расширителями арок. У переднеприводных модификаций таких изменений не произошло.

Полноприводный Haval H3 оснащается модернизированным полуторалитровым двигателем, мощность которого осталась прежней — 177 лошадиных сил. При этом производитель сообщил, что расход топлива в городском цикле снизился на 0,4 литра и составляет 10,4 литра на 100 километров. В смешанном цикле этот показатель улучшен на 0,1 литра, до 8,2 литра на 100 километров. Переднеприводная версия по-прежнему комплектуется полуторалитровым двигателем мощностью 143 лошадиные силы. Мотор теперь соответствует нормам «Евро-6».

В салоне также есть перемены. Рычаг управления круиз-контролем и ограничителем скорости убрали с подрулевого переключателя и перенесли на левую спицу рулевого колеса. Второй ряд сидений стал удобнее — посередине появился откидной подлокотник, оснащенный двумя подстаканниками, а также третий подголовник. Для версий Premium и Tech Plus предусмотрели жесткую полку в багажном отсеке.

Официальный старт продаж обновленного Haval H3 объявят позднее, но цены на автомобиль 2026 модельного года уже известны. С учетом налога на добавленную стоимость (НДС) минимальная стоимость составит 2 699 000 рублей за базовое исполнение Elite. Версия Premium оценивается в 2 899 000, а топовая Tech Plus обойдется покупателям в 3 499 000 рублей.

Ранее автомобилистам перечислили пять самых опасных видов автомобильного тюнинга, которые могут нанести автомобилю и его владельцу серьезный вред.

