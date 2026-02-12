Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

11:54, 12 февраля 2026Экономика

Путин нашел способ решить серьезную проблему на рынке труда

Путин поручил изучить возможность убрать лишние требования при приеме на работу
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность устранения избыточных квалификационных требований к опыту работы и уровню образования для выпускников колледжей и вузов, а также ряда категорий действующих сотрудников. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственным за проработку вопроса глава государства назначил главу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина. Тот будет должен подготовить соответствующий доклад до 1 августа 2026 года.

Путин, в частности, поручил проанализировать список требований при приеме на работу на предмет избыточности. Решением проблемы, по мнению главы государства, может стать их пересмотр.

Шохин призвал устранить эту проблему в конце прошлого года. Пересмотр требований к молодым специалистам при приеме на работу, отмечал он, помог бы охладить напряженную ситуацию на российском рынке труда. В противном случае, предупредил он, вертикальная мобильность и карьерный рост юных работников, а также ряда категорий действующих сотрудников, продолжит сдерживаться. Это не в интересах российской экономики, основные отрасли которой столкнулись с острым кадровым голодом, констатировал Шохин.

