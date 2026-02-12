Путин нашел способ решить серьезную проблему на рынке труда

Путин поручил изучить возможность убрать лишние требования при приеме на работу

Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность устранения избыточных квалификационных требований к опыту работы и уровню образования для выпускников колледжей и вузов, а также ряда категорий действующих сотрудников. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственным за проработку вопроса глава государства назначил главу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина. Тот будет должен подготовить соответствующий доклад до 1 августа 2026 года.

Путин, в частности, поручил проанализировать список требований при приеме на работу на предмет избыточности. Решением проблемы, по мнению главы государства, может стать их пересмотр.

Шохин призвал устранить эту проблему в конце прошлого года. Пересмотр требований к молодым специалистам при приеме на работу, отмечал он, помог бы охладить напряженную ситуацию на российском рынке труда. В противном случае, предупредил он, вертикальная мобильность и карьерный рост юных работников, а также ряда категорий действующих сотрудников, продолжит сдерживаться. Это не в интересах российской экономики, основные отрасли которой столкнулись с острым кадровым голодом, констатировал Шохин.