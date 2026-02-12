Раскрыто обвинение для топ-менеджеров одной из крупнейших логистических компаний в России

Меценату Северилову и вице-президенту Fesco Иванову вменяют растрату на ₽885 млн

Бывшему председателю совета директоров одной из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в России Fesco Андрею Северилову и вице-президенту компании по производственному развитию Борису Иванову вменяют растрату на сумму 885 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Они обвиняются по статье о растрате в особо крупном размере. Информации о деталях дела пока нет.

О задержании топ-менеджеров стало известно днем, 12 февраля. Правоохранители проводят с фигурантами следственные действия.