Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:04, 12 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыто обвинение для топ-менеджеров одной из крупнейших логистических компаний в России

Меценату Северилову и вице-президенту Fesco Иванову вменяют растрату на ₽885 млн
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Бывшему председателю совета директоров одной из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в России Fesco Андрею Северилову и вице-президенту компании по производственному развитию Борису Иванову вменяют растрату на сумму 885 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Они обвиняются по статье о растрате в особо крупном размере. Информации о деталях дела пока нет.

О задержании топ-менеджеров стало известно днем, 12 февраля. Правоохранители проводят с фигурантами следственные действия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО ответил на предложение Макрона о переговорах с Россией

    В России наметилась крупная проблема

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    Жалобу вора в законе Шишкана на пожизненный срок рассмотрел Верховный суд

    Названы простые способы пережить депрессию в конце зимы

    Россиянам предложили заработать на вине

    ЦБ понизил курс доллара в России

    В России назвали три причины проблем ВСУ под Купянском

    Раскрыты подробности о втягивании сестер из Петербурга в тоталитарную секту

    Заслуженный европейский активист по защите детей оказался педофилом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok