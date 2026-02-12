Задержаны топ-менеджеры одной из крупнейших логистических компаний в России

В Москве задержали мецената Северилова и вице-президента Fesco Иванова

В Москве правоохранители задержали бывшего председателя совета директоров одной из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в России Fesco Андрея Северилова и вице-президента компании по производственному развитию Бориса Иванова. Об этом пишет ТАСС.

Топ-менеджеров подозревают по статье 160 УК РФ. Сейчас с ними проводят следственные действия. Других подробностей по этому делу нет.

Совет директоров FESCO Андрей Северилов возглавил в ноябре 2020 года. В мае 2024 года его не переизбрали. После этого Северилов учредил компанию «А7 ХОЛДИНГ» с уставным капиталом 100 миллионов рублей. Он также открыл культурный центр Elohovskiy Gallery, в котором среди прочего выставляются произведения из коллекции мецената.

Ранее сообщалось, что бывший глава FESCO и «Трансконтейнера» Александр Исуринс сотрудничает со следствием по делу о растрате 6,5 миллиона рублей.

