Культура
13:08, 12 февраля 2026Культура

Раймонд Паулс пожаловался на самочувствие после инфаркта

Композитор Раймонд Паулс признался, что плохо себя чувствует
Ольга Коровина

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Известный композитор Раймонд Паулс пожаловался на плохое самочувствие на фоне перенесенного инфаркта. Его слова приводит «Абзац».

Музыкант сообщил, что его состояние не улучшается после инфаркта, пережитого осенью 2025 года. По словам Паулса, он не выходит из дома и принимает необходимые лекарства, при этом чувствует себя «очень плохо».

«А как себя еще в моем возрасте можно чувствовать? Хорошо, что еще живой», — добавил 90-летний артист.

В 2024 году Паулс заявил, что может завершить музыкальную карьеру из-за ухудшения здоровья и проблем со зрением. Композитор уточнил, что испытывает сложности, когда необходимо что-то записывать или работать с нотами. Он также отказался от вождения автомобиля.

