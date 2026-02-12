Родители трехмесячной девочки обвинили в ее смерти незаметившего опасные симптомы медика

Mash: В Канске родители обвинили фельдшера в смерти трехмесячной девочки

В Канске родители трехмесячной девочки обвинили в ее смерти фельдшера, незаметившего опасные симптомы. Об этом пишет Kras Mash.

Со слов бабушки девочки, на новогодних праздниках у ребенка проявились кашель и хрипы. Когда состояние ухудшилось, родители вызвали скорую помощь. Однако осмотревшие младенца медики якобы не заметили развития болезни и предложили заполнить отказ от госпитализации, а затем вызвать врача из поликлиники.

По данным издания, девочки не стало спустя сутки после вызова скорой. Сообщается, что по факту произошедшего Следственный комитет начал проверку.

