Россия
09:02, 12 февраля 2026Россия

Родители трехмесячной девочки обвинили в ее смерти незаметившего опасные симптомы медика

Mash: В Канске родители обвинили фельдшера в смерти трехмесячной девочки
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Канске родители трехмесячной девочки обвинили в ее смерти фельдшера, незаметившего опасные симптомы. Об этом пишет Kras Mash.

Со слов бабушки девочки, на новогодних праздниках у ребенка проявились кашель и хрипы. Когда состояние ухудшилось, родители вызвали скорую помощь. Однако осмотревшие младенца медики якобы не заметили развития болезни и предложили заполнить отказ от госпитализации, а затем вызвать врача из поликлиники.

По данным издания, девочки не стало спустя сутки после вызова скорой. Сообщается, что по факту произошедшего Следственный комитет начал проверку.

Ранее жительница Волгограда обвинила врачей, которые проигнорировали паническую атаку у ее 54-летнего отца и довели его до состояния «овоща».

