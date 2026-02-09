Реклама

13:01, 9 февраля 2026Россия

Российские медики проигнорировали паническую атаку пациента и превратили его в «овоща»

В Волгограде врачи проигнорировали паническую атаку у 54-летнего пациента
Майя Назарова

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В Волгограде врачи из больницы № 25 проигнорировали паническую атаку у 54-летнего пациента и превратили его в «овоща». Об этом сообщили порталу V1.ru родственники россиянина.

Дочь пояснила, что в конце января у ее отца отнялась рука. Мужчину отвезли в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 25, где ему сделали только КТ.

По информации горожанки, ночью у ее отца случилась паническая атака. Медицинские работники не оказали мужчине никакую помощь. После этого он оказался в реанимационном отделении.

Девушка отметила, что когда ее отцу стало плохо, никто из сотрудников не связался с семьей и не рассказал об этом. По ее словам, пациенту сразу же начали колоть седативные препараты. У мужчины при этом произошел второй инсульт.

«Мы не знаем, что ему назначают, чем его колют и как. В реанимацию никого не пускают. Один раз пустили вторую дочь со слезами, прошениями. Не пускают якобы из-за эпидемиологической обстановки и ремонта где-то там в каких-то коридорах», — поделилась жительница Волгограда.

Семья потребовала провести проверку в отношении медиков. В волгоградском комитете здравоохранения предпочли пока не комментировать ситуацию.

Ранее стало известно, что россиянин отсудил у больницы миллион рублей за смерть матери.

