Российские военные уничтожили набитый дронами грузовик ВСУ

Российские военные уничтожили грузовик с оптоволоконными дронами ВСУ

Российские военные уничтожили в Харьковской области грузовик, перевозивший оптоволоконные дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры охоты публикует Telegram-канал «Северный ветер».

Уточняется, что в районе населенного пункта Волоховка было вскрыто выдвижение транспорта противника. По сведениям разведки, грузовик должен был доставить на вражеские позиции дроны, которые были бы запущены по территории Белгородской области РФ.

Несколькими ударами FPV-расчетов 71 гвардейской мотострелковой дивизии группы войск «Север» доставка была сорвана, машина сожжена.

7 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что попал под ракетный обстрел ВСУ в Белгороде. Чиновник сообщил, что это произошло в ходе его поездки по объектам инфраструктуры. «Во время осмотра начался повторный ракетный обстрел», — пояснил Гладков, добавив, что он вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятался в укрытие.