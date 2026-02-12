Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:41, 12 февраля 2026Россия

Сына Жириновского отказались пускать на «Жириновские чтения»

Сына Жириновского отказались пускать в МГИМО на мероприятие в честь политика
Майя Назарова

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Сына основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олега Жириновского (Эйдельштейна) отказались пускать в МГИМО на мероприятие в честь памяти политика «Жириновские чтения». Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Мужчина с боем попытался прорваться на закрытую площадку Международного научно-экспертного форума в столичном вузе.

Организаторы до начала мероприятия объявили о необходимости регистрации всех участников. Сына Жириновского в списках не оказалось, поэтому на входе его развернули. Ближайший родственник основателя ЛДПР не согласился с таким решением и начал конфликтовать, пытаясь попасть внутрь.

Сын Жириновского обзывал нынешних руководителей партии стервятниками и высказывал угрозы. Чтобы успокоить мужчину, пришлось вызвать наряд Росгвардии. Вместе с сотрудниками он вышел из здания, но задерживать его не стали.

До этого стало известно, что люксовый Mercedes-Maybach Жириновского дважды попадал в ДТП в Москве.

Олег Эйдельштейн является внебрачным сыном Жириновского. Он второй ребенок политика. Фамилию Эйдельштейн мужчина унаследовал от своего деда Вольфа Исааковича. Он рос с бабушкой в селе Чикола в Северной Осетии. Жириновский впервые показал сына российским избирателям, когда тому было девять лет. Это произошло на одном из федеральных телеканалов России.

В 2023 году Эйдельштейн обратился в суд с требованием признать его право на наследство политика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинского скелетониста сняли с Олимпиады из-за скандального шлема. Зеленский возмущен

    Раскрыты главные способы кибератак на россиян в 2026 году

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Пассажирский самолет вернулся в аэропорт спустя несколько минут после взлета из-за ЧС

    Суд решил судьбу готовившего теракт в школе российского шестиклассника

    Любителей греть руки распространенным способом предупредили о микроразрывах

    Стало известно о сокрытии потерь Азова в Харьковской области

    Еврокомиссию обыскали

    Сосед России столкнулся с крупнейшей за 29 лет волной банкротств

    Военный эксперт высказался о дальнобойности украинских БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok