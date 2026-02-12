Сына Жириновского отказались пускать на «Жириновские чтения»

Сына Жириновского отказались пускать в МГИМО на мероприятие в честь политика

Сына основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олега Жириновского (Эйдельштейна) отказались пускать в МГИМО на мероприятие в честь памяти политика «Жириновские чтения». Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Мужчина с боем попытался прорваться на закрытую площадку Международного научно-экспертного форума в столичном вузе.

Организаторы до начала мероприятия объявили о необходимости регистрации всех участников. Сына Жириновского в списках не оказалось, поэтому на входе его развернули. Ближайший родственник основателя ЛДПР не согласился с таким решением и начал конфликтовать, пытаясь попасть внутрь.

Сын Жириновского обзывал нынешних руководителей партии стервятниками и высказывал угрозы. Чтобы успокоить мужчину, пришлось вызвать наряд Росгвардии. Вместе с сотрудниками он вышел из здания, но задерживать его не стали.

До этого стало известно, что люксовый Mercedes-Maybach Жириновского дважды попадал в ДТП в Москве.

Олег Эйдельштейн является внебрачным сыном Жириновского. Он второй ребенок политика. Фамилию Эйдельштейн мужчина унаследовал от своего деда Вольфа Исааковича. Он рос с бабушкой в селе Чикола в Северной Осетии. Жириновский впервые показал сына российским избирателям, когда тому было девять лет. Это произошло на одном из федеральных телеканалов России.

В 2023 году Эйдельштейн обратился в суд с требованием признать его право на наследство политика.

