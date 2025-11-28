Люксовый Mercedes-Maybach Жириновского дважды за осень попал в ДТП в Москве

Shot: С начала осени Mercedes Жириновского дважды попал в ДТП в Москве

С начала осени люксовый Mercedes-Maybach основателя ЛДПР Владимира Жириновского дважды попал в ДТП в Москве. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как выяснили журналисты, первая авария произошла 23 сентября на Арбате, когда Mercedes въехал в китайский Chery Tiggo 7 Pro Max. В результате у немецкой иномарки оказалась повреждена верхняя часть, ремонт которой обошелся в 50 тысяч рублей. В октябре восстановленный автомобиль вернули ЛДПР.

24 ноября автомобиль Жириновского вновь попал в ДТП. На этот раз у него оказался помят правый бок. По данным канала, поврежденный Mercedes пригнали к штаб-квартире ЛДПР, но в автосервис еще не отдавали.

Внебрачный сын Жириновского Олег Эйдельштейн рассказал Shot, что люксовый Mercedes S-класса всегда был оформлен на него, однако он назвал это формальностью, так как водитель возил на автомобиле только первого лидера ЛДПР. Сейчас, по информации издания, машина находится в распоряжении партии. Предположительно, иномаркой может пользоваться дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко.

Ранее в сети появился прогноз Жириновского к 2030 году. Как заявлял лидер ЛДПР в 2018 году, Китай будет вынужден сильнее сблизиться с Россией, так как если против Запада не выстоит Москва, то не сможет удержаться и Пекин. По его словам, только после этого будет возможна перезагрузка отношений с США.

