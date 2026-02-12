Тысячи жителей российского города остались без воды

Более двух тысяч жителей Новокузнецка остались без воды из-за аварии

Более двух тысяч жителей Новокузнецка остались без холодной воды из-за аварии. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе главного управления МЧС по Кемеровской области.

«По данным информационно-диспетчерского центра жилищно-коммунального комплекса: 12.02.2026 в 12:30 (мск) поступило сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения на территории Новокузнецкого городского округа», — поделились информацией в ведомстве. В результате отключения коснулись 17 многоквартирных домов, 25 частных, а также школы и училища олимпийского резерва — в общей сложности 2,2 тысячи человек.

В данный момент специалисты аварийной бригады местного водоканала проводят ремонтные работы. Примерное время, когда планируется вернуть воду в дома, в пресс-службе не назвали.

Ранее в этот же день стало известно, что 14 тысяч жителей Абакана лишились отопления из-за аварии.