Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:36, 12 февраля 2026Экономика

Тысячи жителей российского города остались без воды

Более двух тысяч жителей Новокузнецка остались без воды из-за аварии
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: BlurryMe / Shutterstock / Fotodom

Более двух тысяч жителей Новокузнецка остались без холодной воды из-за аварии. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе главного управления МЧС по Кемеровской области.

«По данным информационно-диспетчерского центра жилищно-коммунального комплекса: 12.02.2026 в 12:30 (мск) поступило сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения на территории Новокузнецкого городского округа», — поделились информацией в ведомстве. В результате отключения коснулись 17 многоквартирных домов, 25 частных, а также школы и училища олимпийского резерва — в общей сложности 2,2 тысячи человек.

В данный момент специалисты аварийной бригады местного водоканала проводят ремонтные работы. Примерное время, когда планируется вернуть воду в дома, в пресс-службе не назвали.

Ранее в этот же день стало известно, что 14 тысяч жителей Абакана лишились отопления из-за аварии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали арктический регион России. Тяжелые дроны пролетели почти две тысячи километров. Откуда они летели?

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    Бывшая советская страна запретит ввоз старых автомобилей

    В МИД России ответили на вопрос о переговорах по Украине в США

    Возможность справиться с непогодой нашли в цифровизации логистики

    Экс-генсек НАТО оценил идею разрыва отношений Европы и США

    Россиянин дважды за ночь совершил одно и то же преступление и попался

    Массовые блокировки Apple россиян объяснили

    В Петербурге пропали двое детей матери-сектантки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok