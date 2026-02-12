Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

08:50, 12 февраля 2026Экономика

Тысячи жителей российского города остались без тепла

14 тысяч жителей Абакана остались без отопления из-за аварии
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / Globallookpress.com

Тысячи жителей Абакана в четверг, 12 февраля, остались без отопления из-за аварии. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Хакасии сообщает ТАСС.

По информации ведомства, отключения коснулись 62 многоквартирных домов, в которых суммарно проживает 14 тысяч человек, а также двух детских садов и двух школ. Причиной стала утечка на магистральном трубопроводе. В данный момент специалисты проводят ремонтные работы, чтобы вернуть тепло в дома и социальные объекты.

Отмечается, что 12 февраля в регионе прогнозируется резкое падение температуры на 10 градусов и более, а также снегопад и сильный западный ветер.

Накануне стало известно, что жители Октябрьского поселка в Нижегородской области лишились газа и отопления после аварии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
