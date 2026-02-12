В деле о растрате 885 миллионов рублей меценатом Севериловым раскрыты еще три фигуранта

МВД: Трое соучастников по делу о растрате ₽885 млн мецената Северилова скрылись

В деле бывшего председателя совета директоров Fesco Андрея Северилова о растрате 885 миллионов рублей обнаружено еще три фигуранта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

По данным правоохранителей, предполагаемые соучастники скрылись за границей. Сейчас идет работа по установлению их местонахождения.

По информации агентства, с 2022 по 2023 год под предлогом развития портовой инфраструктуры проекта Восточного транспортно-логистического узла меценат Северилов и вице-президент группы Fesco Борис Иванов организовали приобретение по завышенной стоимости 100 процентов доли уставного капитала коммерческого предприятия, которое не вело реальную финансово-хозяйственную деятельность.

В МВД отметили, что покупка была совершена в период действия ограничительных мер.

Ранее сообщалось об аресте Андрея Северилова.