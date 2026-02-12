Вынесено решение для обвиняемого в растрате 885 миллионов рублей мецената Северилова

В Москве арестовали мецената Северилова по делу о растрате ₽885 млн

В Москве Мещанский районный суд арестовал бывшего председателя совета директоров одной из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в России Fesco Андрея Северилова. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

По словам источника агентства, обвиняемый в растрате 885 миллионов рублей Северилов заключен под стражу до 11 апреля.

Ранее сообщалось, что кроме мецената по этому делу правоохранители задержали и вице-президента компании по производственному развитию Бориса Иванова. Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).