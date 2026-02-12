В Китае рассказали о ставшем идеальным оружием против санкций блестящем трюке России

Sohu: Россия спасла огромные богатства от западных санкций, вложившись в золото

Китайские журналисты издания Sohu рассказали о блестящем трюке России, который стал идеальным оружием против санкций. По их словам, Москва спасла огромные богатства, вложившись в золото. Пересказ статьи приводит «АБН24».

Аналитики обратили внимание на то, что в прошлом году Россия в несколько раз увеличила поставки золота в Китай, чем вызвала недоумение и массу вопросов.

«Как Россия, будучи под всеобъемлющими западными санкциями и замороженными активами на сотни миллиардов, удается оперировать таким большим количеством золота?» — задались вопросами журналисты.

Они объяснили, что в результате санкций были заблокированы ценные бумаги в попытке отрезать Россию от внешнего финансирования, однако физические запасы золота остались в стране.

Авторы статьи признали, что России несколько лет назад удался блестящий трюк: она начала закупать драгоценный металл, увеличив резервы более чем на 300 процентов, пока весь мир приобретал ценные бумаги. При этом золото оставалось во внутренних хранилищах и не вывозилось в США или Великобританию.

«Россия рискнула поставить на золото и не прогадала. <…> Эти активы оказались недоступными для Запада и стали идеальным оружием против санкций», — констатировали журналисты.

В 2025 году Москва начала продавать золото в Китай, воспользовавшись ростом мировых цел на драгметалл. При этом Европа и США никак не могут повлиять на ситуацию, их санкции оказались бессильны, заключили аналитики.

Ранее сообщалось, что к концу 2026 года биржевые цены на золото могут достичь очередного максимума и вплотную приблизиться к отметке в 6 тысяч долларов за тройскую унцию. Такой прогноз дал аналитик банка BNP Paribas Дэвид Уилсон.

