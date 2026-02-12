Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:17, 12 февраля 2026Интернет и СМИ

В Китае рассказали о ставшем идеальным оружием против санкций блестящем трюке России

Sohu: Россия спасла огромные богатства от западных санкций, вложившись в золото
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Китайские журналисты издания Sohu рассказали о блестящем трюке России, который стал идеальным оружием против санкций. По их словам, Москва спасла огромные богатства, вложившись в золото. Пересказ статьи приводит «АБН24».

Аналитики обратили внимание на то, что в прошлом году Россия в несколько раз увеличила поставки золота в Китай, чем вызвала недоумение и массу вопросов.

«Как Россия, будучи под всеобъемлющими западными санкциями и замороженными активами на сотни миллиардов, удается оперировать таким большим количеством золота?» — задались вопросами журналисты.

Они объяснили, что в результате санкций были заблокированы ценные бумаги в попытке отрезать Россию от внешнего финансирования, однако физические запасы золота остались в стране.

Авторы статьи признали, что России несколько лет назад удался блестящий трюк: она начала закупать драгоценный металл, увеличив резервы более чем на 300 процентов, пока весь мир приобретал ценные бумаги. При этом золото оставалось во внутренних хранилищах и не вывозилось в США или Великобританию.

«Россия рискнула поставить на золото и не прогадала. <…> Эти активы оказались недоступными для Запада и стали идеальным оружием против санкций», — констатировали журналисты.

В 2025 году Москва начала продавать золото в Китай, воспользовавшись ростом мировых цел на драгметалл. При этом Европа и США никак не могут повлиять на ситуацию, их санкции оказались бессильны, заключили аналитики.

Ранее сообщалось, что к концу 2026 года биржевые цены на золото могут достичь очередного максимума и вплотную приблизиться к отметке в 6 тысяч долларов за тройскую унцию. Такой прогноз дал аналитик банка BNP Paribas Дэвид Уилсон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе испугались своих же расчетов о вторжении России в Европу. Но Москве все равно пригрозили сокрушительной реакцией

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    Лидера Словакии упрекнули в планах помешать референдуму об отмене санкций против России

    В продаже появился восьмиколесный вездеход «ТОРОС»

    Бывший глава Google в 70 лет завел любовницу на 43 года младше себя

    Испугавшейся размеров пениса нового бойфренда девушке дали советы

    Трамп соберет разведку из-за тревожных сигналов

    В МИД рассказали об ответе на размещение в Германии американских дальнобойных ракет

    Появилось видео мощного удара по Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok