Россия
23:36, 12 февраля 2026Россия

В Минобороны раскрыли подробности трехчасовой попытки ВСУ атаковать Россию

Минобороны РФ: Дежурными средствами ПВО за три часа было уничтожено 66 БПЛА ВСУ
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Министерство обороны России в своем официальном канале в MAX раскрыло число сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами.

Всего за три часа, с 20:00 до 23:00 12 февраля было перехвачено и уничтожено 66 вражеских беспилотников самолетного типа.

Больше всего БПЛА российские военные сбили над территорией Ростовской области — 43 штуки, еще 20 беспилотников было уничтожено в небе над Курской областью, два — над Белгородской областью и один беспилотник над территорией Волгоградской области.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее стало известно о том, что ВСУ атаковали беспилотными летательными аппаратами Республику Коми, тяжелые дроны пролетели почти две тысячи километров.

