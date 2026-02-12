Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:54, 12 февраля 2026Бывший СССР

В Раде назвали сроки падения новой власти на Украине

Дубинский: Новый парламент и президент Украины вряд ли продержатся у власти
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency via Getty Images

В случае проведения выборов на Украине новый состав парламента и будущий президент продержатся у власти не дольше полутора лет. Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский, передает его Telegram-канал:

«Кого и как бы не выбрали на ближайших выборах, этот парламент и президент вряд ли продержатся у власти дольше чем год-полтора. Тем более, если это будет набор ряженых пиксельных воров, убийц, сутенеров и дегенератов, которые ничего, кроме грабежа, не умеют», — сказано в сообщении.

При этом Дубинский добавил, что наибольшие трудности ожидаются в украинской экономике и социальной политике.

Ранее британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на украинских и западных чиновников сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский может анонсировать проведение в стране президентских выборов в годовщину начала специальной военной операции — 24 февраля. Верховная Рада Украины при этом условии должна выработать до 15 мая в течение марта-апреля поправки, разрешающие голосование в условиях военного положения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинского скелетониста сняли с Олимпиады из-за скандального шлема. Зеленский возмущен

    Раскрыты главные способы кибератак на россиян в 2026 году

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Пассажирский самолет вернулся в аэропорт спустя несколько минут после взлета из-за ЧС

    Суд решил судьбу готовившего теракт в школе российского шестиклассника

    Любителей греть руки распространенным способом предупредили о микроразрывах

    Стало известно о сокрытии потерь Азова в Харьковской области

    Еврокомиссию обыскали

    Сосед России столкнулся с крупнейшей за 29 лет волной банкротств

    Военный эксперт высказался о дальнобойности украинских БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok