Ведущая Первого канала рассказала о называвшем ее «разведенкой с прицепом» коллеге

Ведущая Барановская рассказала, что Гордон называл ее «разведенкой с прицепом»

Ведущая ток-шоу «Мужское / Женское» на Первом канале Юлия Барановская рассказала, что ее соведущий Александр Гордон называл ее «разведенкой с прицепом». Об этом она заявила в эфире шоу «Пожалуйста, не рассказывай» на Rutube.

Барановская отметила, что поначалу ее соведущий постоянно подкалывал ее и позорил в эфире. «Он меня все время тюкал первые годы, что я "разведенка с прицепом". Я ему говорю: "То есть ты, человек, который восемь раз развелся (в действительности Гордон был женат пять раз — прим. «Ленты.ру»), не разведенка"?» — со смехом рассказала ведущая.

При этом Барановская назвала Гордона настоящим другом и заявила, что в первые годы совместной работы он был для нее учителем. «Пройти школу Гордона — потом вообще ничего не страшно», — добавила она.

Ранее ведущая «Мужское / Женское» прокомментировала мемы с моментами из программы. Барановская призналась, что зачастую открыто говорит в эфире то, что думает.