17:29, 30 декабря 2025

Барановская высказалась о мемах с ток-шоу «Мужское/Женское»

Ведущая Барановская рассказала, что ей присылают мемы с шоу «Мужское/Женское»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Ведущая ток-шоу «Мужское/Женское» на Первом канале Юлия Барановская прокомментировала мемы с моментами из программы. Об этом она высказалась в эфире проекта журналистки Лауры Джугелии, в котором звезды подводят итоги 2025 года. Запись их разговора доступна на YouTube.

Джугелия отметила, что многие бурные реакции ведущей в студии «Мужского/Женского» становятся мемами. Барановская с ней согласилась. «Я действительно эмоционально говорю то, что думаю, то, что чувствую. Меня невозможно затормозить в этот момент или остановить. И когда это происходит, я, честно говоря, выходя из студии, думаю: "Ну, это точно вырежут". А потом мне кто-то присылает этот мем», — рассказала она.

Ранее стало известно, что другой ведущий программы «Мужское/Женское» Александр Гордон женился на 23-летней художнице. Барановская сообщила, что важное событие ее коллега отметил в кругу близких «по-домашнему, уютно и весело».

Ток-шоу «Мужское/Женское» выходит на Первом канале с 2014 года. Гордон и Барановская являются постоянными ведущими программы. В студии гости делятся своими проблемами, а ведущие и приглашенные эксперты дают им советы и предлагают конкретную помощь. Последние несколько лет в сети распространяются мемы, сделанные на основе наиболее ярких моментов передачи.

