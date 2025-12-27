Барановская раскрыла подробности свадьбы Гордона

Телеведущая Барановская рассказала, что свадьба Гордона прошла в кругу близких

Ведущая ток-шоу «Мужское/Женское» на Первом канале Юлия Барановская заявила, что свадьба коллеги по программе Александра Гордона прошла в кругу близких. Подробности торжества она раскрыла в своем Telegram-канале.

Барановская отметила, что церемония бракосочетания состоялась 25 декабря. «История сильная: в ЗАГС [Гордон] приехал до открытия, поэтому двери ему и его красавице-невесте Алине открывал охранник. Вот так пришлось подождать, чтобы связать себя узами брака», — рассказала она.

Телеведущая добавила, что в тот же вечер «в кругу друзей, родных и близких свадьбу отметили тепло, по-домашнему, уютно и весело».

О том, что 61-летний Гордон женится, стало известно 24 декабря. Его избранницей стала Алина, ей 23 года. Для телеведущего этот брак стал шестым.

Пятой женой Гордона была арфистка София Каландадзе. Они поженились в 2022 году, на момент свадьбы избраннице телеведущего было 20 лет. О разводе пары не сообщалось.