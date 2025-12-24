Реклама

18:38, 24 декабря 2025

61-летний Гордон объявил о женитьбе на 23-летней девушке

Телеведущий Гордон заявил, что женится в шестой раз на 23-летней девушке
Мария Большакова
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

61-летний телеведущий и актер Александр Гордон заявил, что женится в шестой раз. Об этом он рассказал в интервью журналисту Антону Красовскому, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас я снова, через два с половиной дня, женюсь», — объявил Гордон. Он рассказал, что его избраннице 23 года, и уточнил, что предыдущая супруга была такого же возраста.

Позднее в кадре появилась и сама невеста Гордона, которую зовут Алина. Она заявила, что не ощущает разницы в возрасте с женихом. «Характером Саша не дедушка, он ребенок. Она не ощущается, эта разница в возрасте, потому что наш стиль, подход, ритм и вообще взгляд на жизнь, он очень схож», — порассуждала 23-летняя будущая жена телеведущего. Девушка уточнила, что имеет в виду и их интимную жизнь.

Кроме того, Алина попросила Красовского не называть Гордона дедом после того, как журналист неоднократно употребил это слово. «Я не считаю его дедом. Я просто уже не обращаю внимания на то, как он выглядит», — заявила она.

Гордон был женат пять раз. В 2022 году он заключил брак с арфисткой Софией Каландадзе, которой было 20 лет, о разводе пары не сообщалось. В 2014 году телеведущий женился на 20-летней Нозанин Абдулвасиевой и развелся с ней после шести лет брака.

